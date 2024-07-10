الأولى على الدبلومات الفنية 2024: حفظي للقرآن الكريم ساهم في تفوقي الدراسي

شهدت قرية هارون التابعة لمجلس قرية دمسنا بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، فرحة عارمة بنجاح الطالبة هاجر شعبان فايز النجار، التي احتلت المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية.

استقبل أهالي الطالبة هاجر، بالزغاريد وحوّلوا منزلها إلى مسرح كبير لتلقي التهاني من المهنئين الذين اكتظ بهم المنزل.

وحققت هاجر شعبان النجار ومريم حسن محمد متولي، مقعدين بين أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، حيث حصلت هاجر على المقعد الأول على مستوى الجمهورية، بينما حصلت مريم على المركز الأول مكرر، بمدرسة رشيد الثانوية الصناعية.

تحدثت هاجر شعبان، الطالبة بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية للبنات، عن مسارها الدراسي ونجاحها الباهر، بدأت دراستها في معاهد الأزهر الشريف وحصلت على الشهادة الإعدادية الأزهرية بتفوق، ولكنها حولت دراستها للثانوية الفنية رغبةً منها في تحقيق التفوق.

أشارت هاجر إلى أن نجاحها يعود إلى حفظها القرآن الكريم بالكامل، والتزامها بالمذاكرة وحضورها المنتظم للمدرسة.

عبر الحاج شعبان فايز النجار، والد هاجر، عن فرحته واعتزازه بنجاح ابنته.. وتلقى خبر تفوقها من خلال اتصال هاتفي من مكتب وزير التربية والتعليم، وكانت الفرحة تعمّه وجعلته يلقي بالهاتف من يديه.

و أكدت والدة هاجر على الالتزام الدائم لابنتها بالمذاكرة وأداء الصلاة في أوقاتها وحسن معاملتها لأشقائها الأصغر سنًا.

تتطلع هاجر إلى الانضمام للمعهد الفني الصحي لمواصلة مسيرتها الناجحة والسعي نحو النجاح في كلية الهندسة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024 ، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وأوضح الوزير ان أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).

وفى نظام 5 سنوات حضر 21577 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.95%؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام 5 سنوات حضر 52 طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح 98.07%، وفى نظام 3 سنوات -عام- حضر 567287 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.47%؜، وفى نظام 3 سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج، حضر 11259 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 81.44%، وفى نظام 3 سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر 113886 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.03%، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات حضر 3015 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 84.74%، وفى نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر 60110 طلاب (3 شهادات) بنسبة نجاح 37.84%؜.

كما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 45 طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح 93.33%، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 9738 طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح 88.09%؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس طالبة واحدة، ومن محافظة القليوبية طالبة واحدة، ومن محافظة البحيرة 2 طالبة، ومحافظة المنوفية طالبة واحدة، ومحافظة الوادى الجديد 2 طالبة، ومن محافظة الجيزة 2 طالبة، ومن محافظة الشرقية 2 طالبة، ومن محافظة بورسعيد 2 طالبة، ومن محافظة دمياط 2 طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر طالب واحد، ومن محافظة الدقهلية طالبة واحدة، ومن محافظة أسيوط طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ 790625 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين 786969 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 558018 طالبا وطالبة.