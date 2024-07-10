تخفيف أحمال الكهرباء.. متحدث الحكومة يعلن أخبارا سارة للمصريين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماعات اليوم جاءت في إطار المتابعة اليومية لحل أزمة الكهرباء، مع وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تواصل استعداداتها، لوقف تخفيف الأحمال بداية من الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، مع ترشيد الموارد اللازمة لشراء الوقود ولعمل المحطات.

وأشار إلى أن اجتماعات رئيس الوزراء اليوم تطرقت إلى سبل زيادة توليد الطاقة، مع زيادة قدرات الشبكة الكهربائية، مع وقف تخفيف الأحمال نهائيا نهاية العام الجاري.

وتابع أن رئيس الوزراء كلف المهندس محمود عصمت، بتوفير الموارد اللازمة، ورفع كفاءة محطات الكهرباء، بالإضافة إلى وضع إجراءات سريعة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

كما أشار إلى جهود الدولة في الإسراع بربط الكهرباء مع الدول المجاورة، مع العمل على وقف سرقة الكهرباء، والتصدي لهذه الظاهرة.



