تراجع كبير لأسعار السكر واللحوم والدواجن بالأسواق

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن رئيس الوزراء اجتمع مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، لعرض الجهود المنسقة بينهما لضبط الأسواق وتوفير السلع.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل على ضبط الأسواق بالتعاون مع الجهات الرقابية، موضحا أن جانب من الاجتماع جاء حول توفير كافة السلع ودعم المواطن البسيط مع حل كل المعوقات التي تواجه المصنعين.

كما أشار الحمصاني، إلى أن دعم الدولة للمنتجين والمصنعين، جاء لمواصلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، موضحا أن رئيس الغرف التجارية استعرض حجم الانخفاضات التي وصلت إلى 50% ببعض السلع الأساسية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أسعار السكر واللحوم والدواجن والبيض، شهدت تراجعا كبيرا في الأسواق المصرية، مضيفا أن الدولة تواصل أعمالها في ضبط الأسواق.

كما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك مناقشات لوضع أفضل السبل لتحقيق أفضل إنتاجية تدعم قطاع الطاقة في مصر، مضيفا أن الدولة تسعى جاهدة للتعاون مع الشركات الكبرى العالمية، للعمل على زيادة الاستكشاف.



