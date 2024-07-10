متحدث الحكومة: حجم استهلاك الكهرباء ارتفع إلى 36.9 جيجا

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حجم الاستهلاك من الكهرباء ارتفع ليصل إلى 36.9 جيجا خلال الفترة القريبة الماضية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن تخفيف الأحمال يتطلب كميات كبيرة من الوقود، مضيفا: كنا وصلنا لـ 36 جيجا، وعملت الحكومة على استيراد 300 ألف مازوت بـ 180 مليون دولار.

كما أشار الحمصاني إلى أن الدولة تعمل على وقف تخفيف الأحمال، من خلال توفير الغاز والمازوت الكافي لتنفيذ تلك العملية.

وتابع أن الاجتماع مع وزير البترول، جاء لتوفير المواد البترولية والوقود لعمل محطات الكهرباء، مع مناقشة رؤية وزارة البترول لزيادة إنتاجية القطاع.

وذكر الحمصاني، أن زيادة الإنتاج يتم من خلال الشركاء الأجانب، وذلك مع تسديد جزء من مستحقات الأجانب وجدولة المبالغ المتبقية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وزيادة جهود البحث والاستكشاف.



