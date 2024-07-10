«الجيل الديمقراطي» يلتقي نائب محافظ الدقهلية لحل مشاكل المواطنين

تنفيذا لتوجيهات ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عقد وفد من أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية برئاسة الدكتور حسن هجرس، لقاءا مع نائب المحافظ الجديد، لعرض بعض مشاكل المواطنين وبحث ايجاد حلول عاجلة بشأنها.

و‏قال الدكتور حسن هجرس، إن شعب الدقهلية ينتظر الكثير ويتعشم بفتح العديد من الملفات التي طال انتظارها والتطلع إلى تمكين الكوادر الشبابية وتفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاركة الشباب والقيادات الشبابية الحزبية في التفاعل مع مشاكل المواطنين والتحديات التي تواجه الإدارة التنفيذية في العديد من الملفات وإستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث التطبيقات والنماذج الفعالة التي تعود بالنفع على المواطن الدقهلاوي.

وأضاف هجرس، أنه تم تسليم بعض الرسائل العلمية الخاصة بمشاكل الإدارة وتحديات العمل بالمحليات من انجازات أبناء حزب الجيل إلي السيد المحافظ للمساهمة في دعم حل التحديات أمام سيادته .

كما أكد هجرس أن أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية على أتم الإستعداد لتقديم يد العون والمساعدة والاستشارات في حل جميع المشكلات التي يعاني منها الشارع الدقهلاوي وأن الحزب لديه لجان في كافة التخصصات تقوم بدراسة كل مشاكل المواطنين وتعمل على تقديم حلول حقيقية تساعد السادة المسؤولين في الإطلاع علي المشاكل من كافة الجوانب والوصول الي الحلول المناسبة.

وشارك في اللقاء وفد من قيادات الحزب بمحافظة الدقهلية:- الدكتور محمد العشري أمين اللجنة الاقتصادية بالحزب محمد بهجات أمين لجنة التقييم والمتابعة، والدكتور أشرف العدل أمين لجنة التربية والتعليم للحزب ومدير عام التعليم الفني بالدقهلية، والدكتور محمد حجازي أستاذ العلوم السياسية والمستشار السياسي للحزب.

كما شارك والكابتن محمد سعد مدرب منتخب مصر وأمين لجنة الرياضة، والمهندس إبراهيم العوضي أمين لجنة العاملين بالخارج ، والمحاسب السعيد الفتيكي أمين لجنة الشباب ، ومحمد بشار أمين لجنة حقوق الإنسان.