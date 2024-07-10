يورو 2024.. جاكبو يقود أحلام منتخب هولندا أمام إنجلترا في نصف النهائي

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إنجلترا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب هولندا، اليوم الأربعاء، إنجلترا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كودي جاكبو لاعب ليفربول الإنجليزي، أحلام منتخب هولندا أمام إنجلترا، للتأهل إلى نهائي النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس أمم أوروبا.

ويتواجد زميله في ليفربول، المدافع فيرجيل فان دايك أساسيًا في تشكيل المنتخب الهولندي، بجانب ستيفان دي فري قلب دفاع إنتر ميلان الإيطالي.

منتخب هولندا تأهل إلى نصف نهائي يورو 2024، بريمونتادا على تركيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة الوحيدة التي حُسمت في الوقت الأصلي أي بعد نهاية الـ90 دقيقة فقط.

أما منتخب إنجلترا بلغ دور نصف النهائي، بعدما نجح في إقصاء سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب هولندا لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: بارت فيربورجن

خط الدفاع: دينزل دومفريس - ستيفان دي فري - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي

خط الوسط: جيردي شوتن - تيجاني ريندرز - تشافي سيمونز

وفي الهجوم: كودي جاكبو - ممفيس ديباي - دونيل مالين.