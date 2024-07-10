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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«مهرجان العلمين» يُعلن موعد حفل كاظم الساهر

النجم الكبير كاظم
النجم الكبير كاظم الساهر
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أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين، عن موعد حفل المطرب العراقي كاظم الساهر،  حيث من المقرر أن تنطلق النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة  في 11 يوليو 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان بوستر للحفل وعلقت عليه قائلة: "لكل محبي نجم الغناء العربي، القيصر كاظم الساهر خليكوا مستعدين، حفل النجم كاظم الساهر ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024، بالتعاون بين مهرجان العلمين الجديدة وموسم الرياض، تنتظرنا حفلة مميزة لنجم الغناء العربي كاظم الساهر يوم 18 يوليو على مسرح مهرجان العلمين الجديدة لا تفوتوا الفرصة، التذاكر متاحة على موقع تذكرتي".

يضم مهرجان العلمين 2024 تحت مظلته مهرجانًا للموسيقي والغناء والطعام والرياضة، إضافة إلى مهرجان "نبتة" للطفل، كما يترقب جمهور كرة القدم المصرية مباراة أساطير الأهلي والزمالك في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن فعاليات المهرجان.

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