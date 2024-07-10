يورو 2024.. بيلينجهام يقود تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة هولندا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة هولندا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب إنجلترا، اليوم الأربعاء، هولندا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني، تشكيل منتخب إنجلترا أمام هولندا، ليعاون الثلاثي بوكايو ساكا وهاري كين وفيل فودين في الخط الهجومي.

منتخب إنجلترا كان ثالث المتأهلين إلى نصف نهائي يورو 2024، بعدما نجح في إقصاء سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

أما منتخب هولندا تأهل إلى قبل النهائي، بريمونتادا على تركيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة الوحيدة التي حُسمت في الوقت الأصلي أي بعد نهاية الـ90 دقيقة فقط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة هولندا في نصف نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - مارك جيهي - كيران تريبير

خط الوسط: ديكلان رايس - كوبي ماينو - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - فيل فودين.