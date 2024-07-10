وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي بالدقهلية يتفقد مستشفى شربين 

تفقد الدكتور أحمد البيلي، وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية للطب العلاجي، يرافقه الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات وجميع إدارات الطب العلاجي بالمديرية مستشفى شربين المركزي.

وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي في الدقهلية يتفقد مستشفى شربين:

استقبل مسئولي الطب العلاجي، الدكتور عمرو جلال مدير المستشفى حيث شمل المرور جميع اقسام المستشفى والتأكد من جداول النوبتجيات.

وعقد البيلي اجتماع مع رؤساء أقسام المستشفى وجميع الجهاز الاداري والاشرافي لمناقشة علاج السلبيات، ووضع خطة تطوير الأداء لمختلف أقسام المستشفى، وعرض تقارير فريق المرور بالمديرية تفصيليا على الجهاز الاشرافي والاداري للمستشفى لتلافي ما ورد بها من سلبيات.

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