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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط يستعرض مشروعات الشباب والرياضة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بمكتبه اليوم الاربعاء، مع الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة ، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.
حيث تلقى  المحافظ  التهنئة من مدير المديرية بمناسبة توليه مهام عمله ، كما تناول اللقاء متابعة عدد من ملفات العمل بقطاع الشباب والرياضة وأهم الأنشطة والمشروعات الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية. 
فيما وقد أكد  الدكتور أيمن الشهابى  على متابعته الدورية لمنظومة العمل ، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم القطاعات المختلفة لخدمة أبناء محافظة دمياط.
استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة  دمياط  اليوم الأربعاء  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والوفد المرافق له ، بحضور  الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب وأمين عام الجامعة.

دمياط اخبار محافظة دمياط محافظ دمياط - مديرية الشباب والرياضة - وكيل وزارة الشباب والرياضة