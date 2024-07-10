محافظ دمياط يستعرض مشروعات الشباب والرياضة

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بمكتبه اليوم الاربعاء، مع الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة ، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

حيث تلقى المحافظ التهنئة من مدير المديرية بمناسبة توليه مهام عمله ، كما تناول اللقاء متابعة عدد من ملفات العمل بقطاع الشباب والرياضة وأهم الأنشطة والمشروعات الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية.

فيما وقد أكد الدكتور أيمن الشهابى على متابعته الدورية لمنظومة العمل ، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم القطاعات المختلفة لخدمة أبناء محافظة دمياط.

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الأربعاء الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والوفد المرافق له ، بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب وأمين عام الجامعة.