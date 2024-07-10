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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الأشموني" يُتابع أعمال تركيب الإنترلوك بجانبيات شارع فاروق

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك
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إستكمالاً لجولته الميدانية بمراكز ومدن المحافظة توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم لمتابعه أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية  ببجانبيات فاروق،  (الشوارع الجانبية المتفرعة من  شارع فاروق) والبالغ عددها 8 شوارع  على مساحة 5 آلاف متر مسطح من إجمالي 15 ألف متر ضمن عملية تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقتي الحسينية وشارع فاروق وبتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه .

إطمأن محافظ الشرقية على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تركيب 3.5 الف متر وجاري إستكمال باقي الأعمال بالجانب الآخر من شارع فاروق ،  ليشدد المحافظ على رئيس حي أول بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة الإلتزام بأماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

رحب أهالي المنطقة بزيارة المحافظ لمتابعة أعمال إستكمال الرصف والتطوير الجارية والتأكيد على سرعة الإنتهاء طبقاً للتوقيتات المحددة متمنين له التوفيق والسداد وإستكمال مسيرة التنمية والبناء وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول.

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المهندس حازم الاشموني المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بلاط الأنترلوك تركيب بلاط الأنترلوك فاروق