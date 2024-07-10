رئيس «الغرف التجارية»: حل مشكلة الدولار ساهم في زيادة المعروض من السلع

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن اهتمام الحكومة الأول خلال الفترة الحالية بالمواطن لتسهيل الحياة عليه.

وأضاف الوكيل في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "على ضوء ذلك تحدث رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم وسأل عما يمكن أن تقدمه الحكومة للقطاع الإنتاجي بصفة عامة بحيث يشعر المواطن في النهاية بانخفاض في مستويات الأسعار".

وتابع: "معدلات التضخم تراجعت خلال الفترة الماضية وكنا وصلنا لأرقام كبيرة جدًا".

واستكمل: "السعر الحقيقي في الأسواق يعتمد على أن يكون المعروض يفوق حجم الطلب الموجود في السوق ويتفق مع القوة الشرائية للمجتمع".

وأردف: "مرت علينا فترة صعبة جدًا في أواخر العام الماضي، وكان هناك عجز في الموارد من العملة الأجنبية أثرت على عرض السلع وعرض المواد الخام ومواد التعبئة الخاصة بإنتاج السلع لذلك ارتفعت الأسعار لهذه المستويات".

وأكد أن حل مشكلة الدولار في النصف الثاني من مارس وحجم الطلب انخفض عن المعروض، لكن هناك بعض العناصر المؤثرة في رفع تكاليف الإنتاج، متابعًا: "سنعمل على خفض تلك التكاليف وبالتالي خفض الأسعار".