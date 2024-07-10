متحدث الحكومة: إيني تواصل أعمالها في مصر لزيادة إنتاج المواد البترولية.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن شركة إيني ستزيد من إنتاجها في مصر، لزيادة الكميات المتواجدة من المواد البترولية، مع تسديد كافة المبالغ الدولارية بشكل دوري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد، أن الدولة تمكنت من تسديد 25% من المبالغ المستحقة على الحكومة، وسيتم جدولة باقي المبالغ الدولارية بالاتفاق بين الجانبين، موضحًا أن الشركة لم تسحب أعمالها من مصر، وتعمل على زيادة الإنتاج في السوق المصرية.

كما أردف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة استقبلت الشحنة الأولى من الغاز والمازوت، موضحًا أن الدولة ستحصل على باقي الشحنات خلال الأسبوع الثالث من يوليو، ومن ثم وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.

وحول تحريك أسعار البنزين، أكد أن اجتماع الحكومة اليوم لم يتناول تحريك أسعار البنزين، موضحًا أن فاتورة الدعم أصبحت ضخمة، وسيتم تغطية جزء قليل من الدعم.

وتابع الحمصاني أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة وبشكل تدريجي لمراعاة الشرائح الدنيا ومحدودة الدخل.