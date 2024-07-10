احذر من الإصابة بسرطان الأمعاء وطرق الوقاية والعلاج

يصاب الكثير من الأشخاص بمرض سرطان الأمعاء، وهو من الأمراض التى انتشرت حول العالم خلال الفترة الماضية، ويسمي أيضا بسرطان القولون والمستقيم، وهو يصيب الأمعاء الغليظة التي تتكون من القولون والمستقيم، وينتشر السرطان عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في التحول والانقسام ويصعب التحكم فيها ، ونذكر في هذا التقرير عن خطر الاصابة وأعراض السرطان بحسب موقع "تايمز ناو"

سرطان الأمعاء يبدأ في الانتشار بجدار الأمعاء الغليظة ، يمكن أن يختلف علاج سرطان القولون عن علاج سرطان المستقيم.

ويتعرض للاصابة بالمرض كلا من من الرجال والنساء بسرطان الأمعاء. وهو أكثر انتشارا لكبار السن، ويعتمد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء على عدة عوامل، منها:

تقدم العمر

تاريخ العائلة

الحالات الوراثية مثل داء السلائل الغدي العائلي "GAP"، ومتلازمة لينش، والتهاب القولون التقرحي، ومرض كرون



أعراض سرطان الأمعاء

يمكن أن تشمل أعراض سرطان الأمعاء النزيف، أو وجود دم في البراز، أو تغير في عادات الأمعاء المعتادة.

علاج سرطان الأمعاء

يتطلب العلاج بدرجة كبيرة على مرحلة المرض مثل سرطان القولون أو المستقيم، ويتطلب ذلك الشخص الخضوع لعملية جراحية أو علاج إشعاعي أو علاج كيميائي أو من هذه العلاجات.

وعن طرق الوقاية من سرطان الأمعاء تتمثل في تناول نظام غذائي صحى غني بالخيرات والفواكه والالياف والعناصر الغذائية اللازمة، بالاضافة إلي الإقلاع عن تناول الأطعمة المصنعة والدهون وممارسة الرياضة وإجراء فحوصات روتينية بشكل منتظم.