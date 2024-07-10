يورو 2024.. اشتباكات بين جماهير هولندا وإنجلترا قبل مباراة نصف النهائي.. فيديو

شهدت مدينة دورتموند الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين جماهير منتخبي هولندا وإنجلترا، وذلك قبل ساعات من مباراة نصف نهائي بطولة يورو 2024.

ويحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مباراة دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024، التي تجمع هولندا ضد إنجلترا، والتي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

اشتباكات جماهير هولندا وإنجلترا

اقتحمت جماهير هولندا، أحد المقاهي التي يتواجد بها مشجعو إنجلترا، ما أدى إلى وقوع شجار عنيف بين الجانبين، امتد إلى شوارع المدينة.

وبحسب تقارير صحفية، يتواجد أكثر من 75 ألف مشجع هولندي في دورتموند اليوم لدعم منتخب بلادهم في مواجهة إنجلترا، بينما يتوقع تواجد 30 ألف مشجع إنجليزي.

وتأتي هذه الاشتباكات لتزيد من قلق السلطات الألمانية، التي تسعى للحفاظ على الأمن والنظام خلال البطولة، خاصة مع توقع حضور أعداد كبيرة من المشجعين من مختلف الدول.

منتخب إنجلترا كان ثالث المتأهلين إلى نصف نهائي يورو 2024، بعدما نجح في إقصاء سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تأهل هولندا وإنجلترا لنصف نهائي يورو 2024

أما منتخب هولندا تأهل إلى قبل النهائي، بريمونتادا على تركيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة الوحيدة التي حُسمت في الوقت الأصلي أي بعد نهاية الـ90 دقيقة فقط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.