القاهرة تتصدر قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2024

تصدرت محافظة القاهرة قائمة أوائل طلبة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وقدم أيمن موسى وكيل أول الوزارة التهنئة لابناؤه الطلبة المتفوقين ولأولياء أمورهم نظراً لدورهم الكبير فى الدفع بأبنائهم للتفوق والتميز.

كما طالب الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز، حيث أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

كما وجه الشكر لقيادات التعليم الفنى والمعلمين و العاملين على ما بذلوه من جهد واضح وملموس للوصول إلى القمة .

وحصدت القاهرة ( ٧ ) مراكز ضمن قائمة أوائل الطلبة من إجمالي (٢٦) طالب وطالبة كالاتي:

-يوسف أبو اليزيد مصطفى مناع

المجموع :(١٠٨٠) بنسبة ٠٨ ، ٩٩ ٪

التخصص : فنى تكنولوجيا للصناعات الحيوية

المدرسة: مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية الثانوية الفنية للتعليم المزدوج

أحمد عبيد أحمد محمد

المجموع : ( ١٠٠٠ ) بنسبة ٩٧،٥٠ ٪

التخصص : تكنولوجيا المعلومات والحاسبات

المدرسة: أى تك الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية

-ميشيل جوزيف نبيل عازر

المجموع : ( ٦٩٣.٥ ) بنسبة ٩٩.٠٧ ٪

التخصص : أنظمة الاتصالات

الشهيد عمر مصطفى حسنى WE

- حمزة محمد احمد عبد اللطيف

المجموع : ( ٦٧٥.٥ ) بنسبة ٩٦.٥٠ ٪

التخصص : الإمداد والخدمات اللوجستية

المدرسة: ب. تك الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية

شهد رافت محمد عارف

المجموع : ( ٥٧٥ ) بنسبة ٩٥.٦١ ٪

التخصص : خدمات سياحية

المدرسة: سان ستيفانو الفندقية

-داليا محمد حسن سيد

المجموع : ( ٤٣٤ )

التخصص : انتاج وخدمة

المدرسة: العباسية للشئون الفندقية والخدمات الفندقية

- لقاء أحمد محمد مقابل

المجموع : ( ٦٨٢.٥ ) بنسبة ٩٧.٥٠ ٪

التخصص : إدارة وتشغيل المطاعم

المدرسة: الشهيد نقيب أحمد حامد تعلب الثانوية الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية