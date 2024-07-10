للعام الثانى على التوالي.. أول الجمهورية بالتعليم الفني من أبناء البحر الأحمر

هنأ محافظ البحر الاحمر، الطالب أحمد حمدي محمد محي لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفندقية نظام الثلاث سنوات تعليم وتدريب مزدوج.

وقد المحافظ الشكر للطالب على مجهوده ومثابرته فى تحقيق هدفه واسرته التى بذلت الكثير من الجهد والتضحيات لوصول نجلهم إلي مركز متميز .

معلنا ثقته فى ادارة العملية التعليمية بالمحافظة تحت قيادة هشام منير ولفيف العاملين معه من الكوادر التعليمية بالمحافظة.

ويذكر ان الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد اعتمد ، منذ قليل، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%