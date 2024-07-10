«صحة الدقهلية»: إجراء 286 ألف جلسة علاج طبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، استمرار جهود إدارة العلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور اكرم عبد المنعم ،مدير إدارة العلاج الطبيعي خلال الأشهر الستة الماضية في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية،مساء اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة العلاج الطبيعى قامت بنحو 300 جولة مرورية تفقد خلالها مختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية، منها إدارات "المنزلة، شربين، ميت سلسيل، ميت غمر، و دكرنس".

صحة الدقهلية: إجراء 286 ألف جلسة علاج طبيعي خلال 6 أشهر:

أوضح مكين، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال 6 أشهر ، بلغ نحو 38711حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 286912 من بينها، 26024 لمرضى الغسيل الكلوى، مؤكدا أن عدد جلسات الداخلي بلغ 13010 جلسات ، وما يقارب 13695 جلسة أطفال، من بينها 2911 حالة بعناية الأطفال و بالحضانات، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي و حضانات الأطفال وعنايتها.



دورة تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي فى الدقهلية:

وفى إطار تطوير ورفع كفاءة فريق العلاج الطبيعي عقدت الإدارة دورة بعنوان دور العلاج الطبيعي في حالات(الباطنة والرعاية المركزة- أمراض الكلى والغسيل الكلوي- الحضانات و رعايات الأطفال) لمدة 12 ساعة تدريبية . علاوة على 6 دورات تدريبية مكثفة بعنوان دور العلاج الطبيعي في حالات (الجلطات الدماغية- التطور الحركي للأطفال- أمراض القصور والغسيل الكلوي- العناية المركزة والحضانات) وبمشاركة ما يزيد على 120 من ممارسي وأخصائي بمختلف الادارات الصحية .

كما جرى تنظيم 89 يوماً علمياً بمستشفيات ميت غمر و أجا و تمي الامديد و دكرنس و السنبلاوين و بلقاس والمطرية والجمالية والمنزلة و منية النصر وميت سلسيل.

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