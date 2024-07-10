محافظ المنيا يستقبل وفد "النور" للتهنئة بالمنصب الجديد

استقبل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بمكتبه بالديوان العام اليوم الأربعاء، وفد حزب النور، وعدداً من قيادات وكوادر الحزب بالمحافظة، لتقديم التهنئة له.

أعرب محافظ المنيا، عن خالص اعتزازه وتقديره للحضور، مؤكداً أهمية أن نؤسس لمرحلة جديدة من العمل، وأن نمد أيادينا جميعاً للتعاون من أجل البناء والتنمية فى كل بقعة من بقاع العمل حتى يشعر المواطن بأنه هو المستهدف من كل عمل والمقصود من كل جهد مبذول، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم إلا بتضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، وغير الحكومية والمجتمع المدني، والأحزاب، لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال استراتيجية مصر 2030 .



قدم الوفد خالص التهاني للمحافظ داعين الله أن تشهد المرحلة المقبلة على يد سيادته مزيداً من الخير والنماء، وأن كافة كوادر الحزب وقياداته على قلب رجل واحد للعمل ضمن مسيرة الجهد الوطنى المقدم لخدمة المنيا وأبنائها.

