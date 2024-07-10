مستشارة سابقة لأوباما تكشف السيناريوهات المطروحة أمام الحزب الديمقراطي بعد مطالبات بانسحاب بايدن

قالت لوري واتكينز مستشارة سابقة لأوباما، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه الكثير من القرارات بشأن خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فهو يحاول دراسة القرار الخاص بالاستمرار في هذا السباق، ولم يتخذ القرار النهائي، وكان واضحًا تمامًا أنه يرغب في الاستمرار.

وأضافت "واتكينز"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من الشكوك والعوامل المؤثرة من الحزب الديمقراطي التي تتحدث عن أهمية أن ينسحب بشكل مبكر، كما ذكرت ذلك رئيس الكونجرس السابقة نانسي بيلوسي.

وأشارت إلى أن هناك بعض العمليات واللغة العدوانية التي بدأت تظهر في الأفق، والدعوات بدعم قرار بايدن، لافتة إلي أن القرار النهائي من الرئيس سنراه من خلال اللغة التي تظهر عدم اتخاذ القرار النهائي.

وأوضحت أن هناك الكثير من الأبواب المفتوحة بشكل أكثر اتساعا، والتي تتيح مزيد من السيناريوهات، وهناك المزيد من الفرص بعد أن يتحدث "بايدن" أمام الأمة بالغد من أجل طرح عدد من الموضوعات بما فيها الحديث عن الناتو.