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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القبض على عاطل شنق كلبا على شجرة بالغربية

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الغربية القبض على عاطل لاتهامه بالتسبب في شنق كلب بحبل في شجرة بقرية كفور بلشاي التابعه لدائرة مركز كفر الزيات وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة كلب معلقا من رقبته بحبل في شجرة بقرية كفور بلشاي بدائرة مركز كفر الزيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ وتبين العثور على كلب ضال مشنوق في شجرة تم تفريغ كاميرات المراقبه وتبين  أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى ع.ص مقيم بقرية كفور بلشاي بدائرة مركز كفر الزيات ويبلغ من العمر 48 عاما وله معلومات جنائية ولتضرره من الكلب الضال شنقه بواسطة حبل في شجرة

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم النيابة المختصة