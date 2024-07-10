بالصور.. حريق هائل داخل محطة محولات قولنجيل للكهرباء في الدقهلية

شب حريق هائل بمحطة محولات قولنجيل أحد أكبر محولات الكهرباء فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتواصل قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء في جهودها للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من نقطة تأمين محكمة كهرباء قولنجيل باشتعال النيران فى المحطة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بقيادة العقيد ياسر المهدي، مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحريق لمحاولة السيطرة علي مصدر النيران بعدما تصاعدت الأدخنة من داخل المحولات وجري السيطرة علي مصدر الحريق وتبريد المحولات لتجنب اشتعالها.

حريق بأكبر مغذي كهرباء فى المنصورة:

يذكر أن محطة قولنجيل تقع بمدينة المنصورة وتغذى الكهرباء لمنطقة جديلة بالكامل ، ومنطقة قولنجيل بالكامل، ومنطقة توريل الجديدة والقديمة بالكامل، وشارع سعد زغلول، وشارع الدرسات، وشارع قناة السويس، ومنطقة كفر البدماص، ووشارع فريدة حسان، وشارع المديرية القديمة، وشارع الاتوبيس القديم، وجزء من مساكن الشناوى، وشارع الجيش من المحافظة وحتى اول شارع مساكن الشناوى، وتقسيم طرير، وترعة المنصورية .

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