جامعة الأزهر تسير قافلة طبية إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر

سيَّرت جامعة الأزهر قافلة طبية إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر؛ دعمًا لجهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

صرح بذلك الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن القافلة تأتي ضمن أنشطة مكتب التمييز الدولي بجامعة الأزهر في خدمة المجتمع وتوفير الخدمات الصحية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا، ودعمًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بجانب العمل الدائم والمستمر علي رفع مستوى تصنيف جامعة الأزهر علي مستوي العالم .

وأضاف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية، أن القافلة الطبية تضم مجموعة من خيرة أعضاء هيئة التدريس في مختلف المجالات الطبية، موضحًا أن القافلة تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين من مختلف قرى ومدن محافظة البحر الأحمر، وتقوم بصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، إضافة إلى ذلك يتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات جامعة الأزهر في أسيوط أو القاهرة لإجرائها لهم مجانًا.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن القافلة تتضمن محور التخطيط العمراني وعمل مسح لقرى مدينة رأس غارب.