"المنشاوي" يتفقد القرية الأولمبية بجامعة أسيوط لمتابعة سير العمل

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط- بشكل مفاجئ- القرية الأوليمبية بالجامعة؛ لمتابعة أنشطتها الرياضية المتنوعة، والتي تقدمها لمرتاديها من داخل الجامعة، وخارجها؛ خلال الأجازة الصيفية.

شملت الجولة؛ تفقد الإستاد الرياضي؛ والذي خضع مؤخراً لأعمال تطوير، وتجديد شاملة؛ حيث تم التأكد من جاهزيته؛ لتقديم الخدمات الرياضية، وممارسة رياضة كرة القدم؛ خلال الأجازة الصيفية.

كما تفقد رئيس جامعة أسيوط مجمع السباحة الأوليمبي؛ واستمع خلال الجولة، إلى تعليقات عدد من مرتادي القرية، ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بها.



وأكد الدكتور المنشاوي؛ حرص الجامعة على تسخير إمكانياتها؛ لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية، والأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن القرية الأوليميبة بالجامعة؛ تعد واحدة من أهم قطاعات الجامعة، والتي تقدم خدمات التدريب، والترفيه؛ طوال العام، وخاصة خلال الأجازة الصيفية.

