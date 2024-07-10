رئيس جامعة المنصورة يزور محافظ الدقهلية لتقديم التهنئة

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية ، والدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة لتقديم التهنئة له ونائبه توليهما مسئولية محافظة الدقهلية .

رئيس جامعة المنصورة يزور محافظ الدقهلية ونائبه لتقديم التهنئة:

وقال محافظ الدقهلية الي أن جامعة المنصورة من الجامعات العريقة التي أصبحت لها بصمة متميزة بين الجامعات المحلية والدولية وأصبح يتوافد عليها الطلاب من كافة الدول العربية وغيرها لتلقي التعليم بها بفضل تميز أعضاء هيئة التدريس بها .

وأضاف " المحافظ " إن جامعة المنصورة بفضل مراكزها الطبية المتخصصة جعلت مدينة المنصورة عاصمة مصر الطبية حيث يأتي إليها مرضي وزوار من كل أنحاء محافظات مصر ومن كافة الدول العربية لتلقي العلاج بمراكزها الطبية .

وأكد " مرزوق" علي أنه سيكون هناك تعاون مثمر بين المحافظة وجامعة المنصورة في شتي المجالات لتقديم كافة الخدمات لأبناء الدقهليه في جميع القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الطبي والمساهمة في تطوير المحافظة من خلال مراكزها البحثية المتنوعة والمتخصصة .