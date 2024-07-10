صدور عدد محرَّم من مجلة الأزهر مع ملف خاص عن الهجرة

أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر (محرَّم) لعام 1446هـ من مجلة الأزهر الشريف، التي تُتاح بشكل دوري مطلع كلِّ شهر عربي.

وخصَّصت أسرة تحرير مجلة الأزهر ملف العدد لهذا الشهر للحديث عن الهجرة النبوية المباركة؛ لكونها حدثًا مفصليًّا في تاريخ الإسلام، إذْ يسلِّط الضوء على دلالاتها ومعانيها السامية، وما تحمله من دروس وعِبَر للمسلمين.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ الهجرة النبوية تمثِّل رمزًا للتضحية والصبر والعزيمة، وإنها درسٌ عمليٌّ في حسن التخطيط وتحقيق الهدف، والعمل على نشر الإسلام، وإنَّ المسلمين في كلِّ زمان ومكان مطالبون بأن يستلهموا من الهجرة النبوية الدروسَ والعِبَر، وأن يطبِّقوها في حياتهم، مشيرًا إلى أنَّ من أهم هذه الدروس: أهميةَ الوحدة والتكاتف والعمل الجماعي، والتمسُّكَ بالعقيدة الإسلامية الصحيحة في ظلِّ انتشار العديد من الموجات المشكِّكة في ثوابتها.

وأوضح «عيَّاد»، أنَّ ملف العدد لهذا الشهر قد ضمَّ عددًا من المقالات المهمَّة؛ أبرزها: (عام جديد.. خواطر وأحكام) لفضيلة الشيخ أبو الوفا المراغي، و(حديث الهجرة كما رواه البخاري) لفضيلة أ.د. أحمد عمر هاشم، و(المفاهيم المغلوطة حول الهجرة النبوية.. عرض ونقد) للأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، و(الهجرة النبوية بين هداية الوحي ومهارة التخطيط) للأستاذ الدكتور علي عثمان شحاتة، و(الجوانب الإيمانية في حدث الهجرة ومواجهة التحديات) للأستاذ الدكتور نادي عبد الله محمد، و(معالم النُّصرة في أحداث الهجرة) للأستاذ الدكتور أحمد أحمد غلوش.

من جانبه، لفت الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّ المجلة مع مطلع هذا الشهر قد استقبلت عامَها الثامن والتسعين، وأنها مصدر العِلم والنور والهداية لقرَّائها الكِرام، مشيرًا إلى أنَّ المجلة قد أصدرت مع عدد هذا الشهر كتابًا في جزأين هديَّةً للقرَّاء؛ بعنوان: (في فِكرنا الحديث والمعاصر) لفضيلة أ.د. حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهما مِن تقديم: فضيلة أ.د. نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

وتُباع مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أنَّ باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قِسم الاشتراكات بمؤسَّسة الأهرام.