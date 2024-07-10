حقوق عين شمس تفوز بالمركز الثالث في مسابقة قضاة المستقبل

فاز فريق كلية الحقوق جامعة عين شمس بالمركز الثالث على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية، ضمن المسابقة التى نظمتها واستضافتها كلية الحقوق جامعة المنصورة في إطار احتفالها بمرور خمسين عاماً على إنشائها، وفاز فريق كلية القانون بجامعة المنصورة الجديدة بالمركز الأول، وفريق كلية الحقوق جامعة المنصورة بالمركز الثانى.

يذكر أنه تم عقد الجولات التمهيدية للمسابقة عن بعد (On line) بمقر الكلية داخل قاعات مجهزة بأعلى التقنيات الحديثة، وضم الفريق عدد (١٥) طالبا بالفرق المختلفة من الشعبتين العربية والإنجليزية، وتم تدريب الطلاب من خلال نماذج محاكاة وذلك لتأهيلهم للمسابقة.

كانت الجولة النهائية في رحاب كلية الحقوق جامعة المنصورة، وكرم الطلاب الفائزين كلا من شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة ، و وليد محمد الشناوي، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة.