اجتماع بشركة مياه الفيوم لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

عقدت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم اليوم اجتماعا برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بمقر الشركة بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، بحضور ممثلي شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 999) و الدكتور حاتم فاضل ود ميسره فاضل ممثلي مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية لاستشاري الشركه عن أعمال إحلال وتجديد محطة مياه قحافة القديمة والمهندسة عفاف فكري مدير عام إدارة المشروعات ومهندسي الاشراف بالشركة .

وأكد النجار أن الهدف من الاجتماع هو المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتأكيد على ضرورة الاسراع بخطى التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لكافة الأعمال والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن

وخلال الاجتماع تم أستعرض الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وتجديد محطة مياه قحافة القديمة وأعمال رفع كفاءة خزان ورافع مياه قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق.

وأكد المهندس محمد النجار أن الشركة حريصة على تقديم كافة التيسيرات المتاحة لضمان الدفع بمنظومة العمل بالمشروعات والإسراع بمعدلات التنفيذ مع مراعاة مطابقة المعايير الفنية والتشغيلية لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال التنفيذية الجارية بأسرع وقت ممكن حتي يتمكن المواطنون من الإستفادة من تلك المشروعات.