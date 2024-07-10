20 يوليو أولى محاكمات مذيع ومالك قناة فضائية بتهمة التشهير بكابتن الخطيب

حددت محكمة جنح العجوزة أولى جلسات محاكمة مذيع ومالك قناة فضائية ٢٠ يوليو الجاري لاتهامهما بسب وقذف كابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ونشر أخبار كاذبة.
وكشف أمر الإحالة أن ا.ج مقدم برنامج رياضي عبر موقع اليوتيوب قام بنشر حلقة تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير بكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.
كما أضاف أمر الإحالة م.ع مستخدم صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "البصيرة" قام بنشر فيديوهات تضمن عبارات سب وقذف وتشهير للشاكى.
ونظراً بأن تلك الحلقات تسببت للشاكى فى أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة قام محاميه برفع دعوى قضائية ضد المذكور اسمائهم سلفاً، وقررت جهات التحقيق بالعجوزة إحالة الدعوى إلى المحكمة.