عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: " بعد المناظرة أمام ترامب.. هل يدفع الديمقراطيون بهاريس بدلا من بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟".

سجالات واسعة أعقبت المناظرة التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، بشأن المطالبات بانسحاب بايدن من السباق خوفا من الهزيمة أمام ترامب خصوصا بعد الأداء الذي ظهر عليه الرئيس الأمريكي الحالي، والذي بعث برسائل مقلقة لمؤيدي المعسكر الديمقراطي، ليفتح الأمر تساؤلات بشأن احتمالات انسحاب بايدن فضلا عن المرشح المتوقع ليحل محله.

توقعات بترشيح كاملا هاريس بدلا من بايدن بدأت تلوح في الأفق، صاحبتها تساؤلات عدة حول مدى قدرتها على منافسة ترامب، في الوقت الذي يكتسب فيه الأخير مساحات شعبية أكبر بمرور الوقت، فضلا عن مدى توافق المعسكر الديمقراطي بشأن ذلك، وانعكاسات على خطة الجمهوريين بزعامة دونالد ترامب، وهل ستتغير حال ترشح كاملا هاريس أم لا؟.