إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بعد بوابات تحصيل الرسوم باتجاه القاهرة بنطاق محافظه الفيوم، منذ قليل، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص تسبب في اصابه 13 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بعد بوابات تحصيل الرسوم، بإتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت قوات الأمن و7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إنقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 13 شخصا وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.