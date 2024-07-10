الشرطة الفلسطينية: تحذير من "الإرهاب النفسي" الإسرائيلي وتصنيف "الممرات الآمنة" بـ"ممرات الموت"

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة بيانا حادا تحذر فيه سكان غزة من الاستجابة لدعوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانتقال إلى وسط القطاع، واصفة تلك الدعوات بـ"وسائل الضغط والإرهاب النفسي".

تؤكد الداخلية في بيانها أن ما يدعيه الاحتلال بوجود "ممرات آمنة" لا يعدو كونها "ممرات للموت" تُستخدم لقتل النازحين، مُذكّرةً بأحداث مماثلة وقعت خلال الأشهر السابقة.

وتُشير إلى محاولة الاحتلال نشر صور لمرور نازحين بهدف خداع الأهالي واستدراجهم، معربةً عن إشادتها بصمود الأهالي ورفضهم الاستجابة لتهديدات الاحتلال ووسائل الضغط والإرهاب النفسي التي يمارسها.