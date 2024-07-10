غدًا.. لطيفة تطرح أحدث أغانيها "الحياة سكرة"

أعلنت الفنانة لطيفة عن طرح أحدث أغانيها الحياه سكرة، غدًا بطريقة الفيديو كليب، من ضمن أغنيات ألبومها الجديد والذى تم طرح بعض أغانيه خلال الأيام القليلة الماضية.

نشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، جزءا تشويقيا من الأغنية، لتشارك به جمهورها.

وعلقت على الفيديو "وبالناس مش شاغله بالى، ماشيه برقص فى حالى، وبقول يا افراح تعالى، يلا بينا نعيش".

https://www.instagram.com/reel/C9PmG-0M6Ub/?igsh=MWJ6M3VqdGVqMGR6dA==

وتابعت الفنانة لطيفة "استنوا كليب اغنيتى الجديده الحياه سكره، بكره الساعه ٦، على قنانى على يوتيوب".

أغنية الحياه سكره، كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل، ميكس وماستر مصطفى رؤوف.

كانت قد طرحت الفنانة لطيفة أحدث أغنياتها"أنا المرسي"، بطريقة الفيديو كليب خلال الساعات القليلة الماضية، وحققت نجاحاً كبيراً بعد عرضها.

أغنية"أنا المرسي" كلمات الشاعر كريم حكيم، والألحان خالد فتوح، توزيع موسيقي وميكساج تميم.

تعيش الفنانة لطيفة حالة من النشاط الفني، بعد طرح أغنيات ألبومها الجديد، وحققت أغنية يا ليالى نجاحاً كبيراً بعد طرحها بساعات على كل منصات الإستماع.

أغنية "يا ليالي" من كلمات الشاعر ملاك عادل، وتوزيع تميم، والألحان محمد حسن، وتم طرحها بطريقة الفيديو كليب خلال الساعات القليلة الماضية.

يشار الى أن الفنانة لطيفة تشارك بعدد من الجولات الفنية خلال الفترة المقبلة داخل مصر وخارجها.