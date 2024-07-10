حكاية "عمر" بطل ملاكمة حقق المركز الرابع في دورة الألعاب الأفريقية وكرمه الرئيس

في محافظة الدقهلية عاصمة المشاهير في مختلف المجالات ، دائما نجد نماذج مبهرة تستحق إلقاء الضوء عليها ، ومنها بطل الملاكمة الدولي" عمر عبد العزيز" لاعب ملاكمة متميز بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة، التابع إلي وزارة الشباب والرياضة .

ويروي “عمر عبد العزيز” للـ“البوابة” أنه من مواليد عام 2000 ، وهو لاعب ملاكمة باستاد المنصورة، ويتابع أنه استطاع الحصول على المركز الأول في جميع بطولات الجمهورية للدرجة الأولى عدت سنوات متتالية.

ويستكمل “عبد العزيز ”انه وحصد للمركز الأول في منتخب مصر ،. مثل مصر في بطولة الجزائر الدولية و ويتابع أنه حصد المركز الأول .

و شارك في دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران واستطاع الفوز على بطل فرنسا، ثم الفوز علي بطل ليبيا رغم إصابته وحقق المركز الثالث 2023 .. كما شارك في بطولة إفريقيا بجنوب افريقيا وحقق المركز الثالث 2023.

ويستكمل أنه حصل علي وسام الرياضة من رئيس الجمهورية 2023،وو حقق المركز الرابع في دورة الألعاب الأفريقية غانا 2024تم تكريمه من رئيس الجمهورية، والاتحاد المصري للملاكمة ، ومجلس إدارة إستاد المنصورة.

ويؤكد “ مصطفى امين” المدير الفني للملاكمة باستاد المنورة، أن هذا اللاعب يمتاز بالاخلاق العالية مع زملائه في الفريق ومنضبط بالتدريبات سواء في بيته استاد المنصورة أو في معسكر المنتخب القومي.

والجدير بالذكر أن هذا البطل كان مصنف للصعود الي اولمبياد باريس عام 2024 ، ومنعته إصابة رسغ يده اليسري ، ويخضع البطل عمر عبد العزيز الي استعدادات وتدريبات مكثفة لتمثيل مصر في المحافل الدولية القادمة.

ويضيف الدكتور "حاتم الجندى " رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة عن البطل عمر عبد العزيز أنه مثال حى وقدوه لغيره من الاعبين والأبطال .

ويتابع" الجندي“ أنه من الضروري ممارسة الرياضة، وان الرياضه يجب أن تكون اسلوب حياة، وأن المجلس يشجع جمع الابطال واللاعبين داخل استاد المنصورة للنهوض الدائم بالرياضة داخل الإستاد تحت شعار ”صناعه بطل "..

ويستكمل أنه فخور بالبطل عمر عبد العزيز، لتمثيله المشرف لمصر دوليا"، وأن تحقيق عبد العزيز لمراكزمتقدمة في الملاكمه، وتكريمه من رئيس الجمهورية، فخر لمجلس إدارة إستاد المنصورة، وحافزا كبيرا له وجميع لجميع زملاءه الأبطال في تحقيق مزيد من البطولات المتقدمة التي تشرف مصر بالخارج والداخل.