جورج كلوني يطالب «بايدن» بالتنحي: لن يفوز فى الانتخابات الرئاسية القادمة

انضم الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني إلى الأصوات الديمقراطية المتزايدة التي تطالب الرئيس جو بايدن بالتنحي، حيث عبر عن إعجابه بالرئيس لكنه انتقد حالته الحالية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وكتب «كلوني» في مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء: "أحب جو بايدن كنائب للرئيس وكالرئيس، أعتبره صديقا، وأؤمن به أؤمن بشخصيته وأخلاقه في السنوات الأربع الماضية، فاز بالعديد من المعارك التي واجهها لكن المعركة التي لا يمكنه الفوز بها هي معركة الزمن".

وأشار إلى أن جو بايدن الذي كنت معه قبل ثلاثة أسابيع في الحدث لجمع التبرعات لم يكن هو نفس جو بايدن 'الصفقة الكبيرة' لعام 2010، لم يكن حتى جو بايدن لعام 2020 كان هو نفس الشخص الذي شهدناه جميعًا في المناظرة، ولن نفوز في نوفمبر مع هذا الرئيس.

وتابع «كلوني» قائلا: "قادة حزبنا بحاجة إلى التوقف عن إخبارنا بأن 51 مليون شخص لم يروا ما رأيناه للتو نحن جميعا خائفون جدا من احتمال ولاية ثانية لترامب لدرجة أننا اخترنا تجاهل كل علامة تحذير".