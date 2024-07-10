الأولى على الدبلومات الفنية: أسرتي دعمت التحاقي بالتعليم الصناعي وأحلم بالهندسة

قالت رنا بدوي فتحي عبد الرحمن المرسي، الطالبة بمدرسة دميرة الثانوية الصناعية بنات، التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية ، والأولى مكرر الدبلومات الفنية علي مستوي الجمهورية قسم فنى تركيبات كهربائية، ان أسرتها دعمتها للالتحاق بالتعليم الفني الصناعي على الرغم من توجه الكثير من زميلاتها بعد الانتهاء من مرحلة الشهادة الإعدادية للالتحاق بالثانوي العام .

أسرتي دعمت التحاقي بالتعليم الصناعي وأحلم بهندسة المنصورة:

واضافت انها خططت منذ اليوم الأول للالتحاق بالتعليم الصناعي للحصول على مجموع كبير من أجل الإلتحاق بكلية الهندسة بعيدا عن الثانوية العامة .

وعن نبأ حصولها على الترتيب الأول مكرر بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية قالت:" علمت الخبر بعدما اتصل بها مكتب وزير التربية والتعليم واخبروني بحصولي علي المركز الأول".



الاولى على الثانوي الصناعي من الدقهلية:"ذاكرت 6 ساعات يوميا وحصلت على روس خصوصية":

قالت رنا : الحمد والشكر لله بعد التعب والمذاكرة والاجتهاد ربنا لم يضيع تعبي مشيرة انها كانت تذاكر من 5 الي 6 ساعات في اليوم وأيام الامتحانات لا تنام أبدا بالإضافة الي الدروس الخصوصية التي حصلت عليها في معظم المواد

واضافت ان اسرتها صاحبة الفضل في تفوقها والدها يعمل في الخارج باليونان ووالدتها موظفة بمستشفي جامعة المنصورة ولديها شقيق اكبر منها كريم، حاصل علي دبلوم فني وشقيقة اصغر منها هنا، في الصف الثاني الثانوي العام وشقية صغيرة رحمة، في الصف السادس الابتدائي.

وتابعت حديثها قائلة لدي صديقتي شهد هاني زكريا، التي كانت دائما تشجعني علي المذاكرة والاجتهاد، بالإضافة الي جميع المدرسين سواء في المدرسة او حتي في الدروس الخصوصية .

الاولى على الدبلومات الفنية:"أحلم الالتحاق بكلية الهندسة جامعة المنصورة"

وأشارت رنا" انها تتمني ان تكمل تعليمها بالالتحاق بكلية الهندسة جامعة المنصورة ولا اعلم ان كان الامر يلزم عمل معادلة او الالتحاق بمعهد سنتين قبلها حتي تصل الي حلمها بالوصول الي هندسة المنصورة .