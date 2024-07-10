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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسئول أممى: غلق معابر قطاع غزة من جانب إسرائيل يفاقم الأوضاع الإنسانية

غلق معابر قطاع غزة
غلق معابر قطاع غزة
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أكد مدير مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية جورجيو بتروبوليس، أن استمرار عمليات القتال في قطاع غزة، الذي تحول بالكامل لساحة إعاقة لعمل المنظمات الإنسانية، فضلا عن غلق إسرائيل للمعابر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأضاف بتروبوليس، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من مليون نازح في رفح جنوبي القطاع وحالة من التدهور والدمار الشامل تسود كل أنحائه، مؤكدًا أنه يجب وقف الحرب على القطاع حتى نتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية.

وطالب بفتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات للقطاع وتأمين عمل فرق الإغاثة الدولية به.

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