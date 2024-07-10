مسئول أممى: غلق معابر قطاع غزة من جانب إسرائيل يفاقم الأوضاع الإنسانية

أكد مدير مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية جورجيو بتروبوليس، أن استمرار عمليات القتال في قطاع غزة، الذي تحول بالكامل لساحة إعاقة لعمل المنظمات الإنسانية، فضلا عن غلق إسرائيل للمعابر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأضاف بتروبوليس، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من مليون نازح في رفح جنوبي القطاع وحالة من التدهور والدمار الشامل تسود كل أنحائه، مؤكدًا أنه يجب وقف الحرب على القطاع حتى نتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية.

وطالب بفتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات للقطاع وتأمين عمل فرق الإغاثة الدولية به.