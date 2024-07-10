ريال مدريد يحدد موعد تقديم مبابى

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى، عن موعد تقديم النجم الفرنسى كيليان مبابى، لجماهير الفريق الملكى، بعد انضمامه خلال الميركاتو الصيفى الجارى.



وانتقل الفتى الفرنسى مبابى من صفوف باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد الإسبانى، خلال الصيف الجارى، بعد انتهاء عقده مع فريق العاصمة الفرنسية.

موعد تقديم مبابى

كشف الفريق الملكى عن موعد تقديم نجمه الفرنسى، فى بيان رسمى عبر موقعه، قال فيه: "يعلن نادي ريال مدريد أنه يوم الثلاثاء المقبل، 16 يوليو، الساعة 12:00 ظهرا، سيتم تقديم لاعبنا كيليان مبابي في ملعب سانتياجو برنابيو".

وأضاف: "في وقت سابق لحفل التقديم، سيرحب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بكيليان مبابي في سيوداد ريال مدريد لحضور حفل التوقيع الذي سيربط لاعبنا الجديد بالنادي للمواسم الخمسة المقبلة".

وانهى بيانه قائلاً: "بعد العرض، سيتحدث كيليان مبابي إلى وسائل الإعلام في غرفة الصحافة في سانتياجو برنابيو".



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