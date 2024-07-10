بايدن والناتو يستعدان للكشف عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) للكشف عن مساعدات جديدة وإعادة تأكيد التعهد بعضوية أوكرانيا في الحلف، خلال قمة الناتو التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن تعهد الزعيم الأمريكي بالدفاع عن أوكرانيا في الحرب مع روسيا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وبحسب مسودة بيان القمة، التي اطلعت عليها "رويترز"، فإن التحالف المؤلف من 32 دولة يعتزم تزويد أوكرانيا بحد أدنى من التمويل قدره 40 مليار يورو (43.28 مليار دولار) من المساعدات العسكرية خلال العام المقبل.

كما تناولت المسودة دور الصين في الحرب الروسية الأوكرانية، ووصفتها بأنها "عامل تمكين حاسم" للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا، وقالت إن بكين لا تزال تشكل تحديات منهجية للأمن الأوروبي الأطلسي.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، في تصريحات للصحفيين، إنه يتوقع أن يتفق الحلفاء على حزمة مساعدات "كبيرة" لأوكرانيا وأن يوسعوا الشراكات الأخرى خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد أن الحزمة ستشمل تقديم المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا، وتعهدا طويل الأمد بمواصلة دعم كييف.