محافظ الشرقية يشيد بمستوى الخدمات العلاجية في مستشفى السعديين

توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لمستشفي السعديين المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، واشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، والدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفى ، والنائب خالد مشهور عضو مجلس النواب.

استهل المحافظ جولته بالمستشفى بتفقد وحدة الغسيل الكلوي واستمع لشرح تفصيلي من مدير المستشفى عن آلية العمل بالوحدة وتمت الإشارة إلى أن الوحدة مُقامة على مساحة 630 متر وتضم 3 قاعات تم تطويرها وتجهيزها مارس 2023 م طبقاً لمعايير الجودة العالمية وتضم 49 ماكينة غسيل كلوي بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي الطارئة وصيدلية ملحقه بالوحدة وذلك لتقديم الخدمة الطبية لعدد 130 مريض من المترددين على الوحدة.

أعرب المرضى عن رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المؤداه لهم داخل أقسام المستشفى والعناية الطبية داخل وحدة الغسيل الكلوي معربين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم متمنين له التوفيق والسداد والنهوض بالقطاع الصحي داخل المحافظة.

توجه المحافظ لتفقد قسم الأشعة حيث يضم جهاز الأشعة المقطعية والذي يُعد أحد أهم الوحدات التي تقدم الخدمات التشخيصية لمختلف الأقسام الطبية وخاصة قسم الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة وأقسام الأورام والجراحة ، وجهاز الأشعة العادية والدوبلر والسونار ، وجهاز الأشعة التداخلية وجهاز الموجات فوق الصوتية على القلب ، ليؤكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على الأجهزة وإجراء الصيانة اللازمة لها بصورة دورية لضمان إستمراريتها في تقديم الخدمة للمرضى.

كما حرص المحافظ على تفقد قسم الإستقبال والطوارئ والمزود بأحدث الأجهزة لإستقبال حالات الحوادث والحالات الحرجة ، وتفقد وحدة الإجهاد الحراري والتي تم إستحداثها بالمستشفى لعلاج حالات ضربات الشمس خلال أوقات إرتفاع درجات الحرارة والتي تحتاج إلى التدخل السريع لإنقاذ حياة المرضى وتعرف المحافظ على آلية تقديم العلاج بها ، وتمت الإشارة إلى أنه يتم إستخدام وسائل تخفيض درجة الحرارة عن طريق السوائل والثلج.

وتفقد المحافظ قسم الحضانات بالمستشفى والذي تم تطويره في مارس 2023 م ، بتكلفة بلغت 9 مليون جنيه لزيادة القدرة الإستيعابية من 14 إلى 20 حضانة وكبسولة حيث يستقبل سنوياً ما يزيد عن 900 طفل لتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم حتى إكتمال النمو الطبيعي وخروجهم بسلام .

وشهدت جولة محافظ الشرقية بالمستشفى تفقد قسم العناية المركزة للكبار والذي تم تطويره وزيادة القدرة الإستيعابية به لتصبح 10 أسره تستقبل سنوياً ما يزيد عن 1200 حالة مرضى بأقسام المخ والأعصاب والقلب وغيرهم ، حيث يضم القسم 3 أجهزة تنفس صناعي ، وجاري إنشاء وحدة غسيل كلوي ملحقه بقسم العناية المركزة ، واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى بالقسم متمنياً لهم الصحة والسلامة وتماثلهم للشفاء.

إختتم المحافظ جولته بتفقد مركز علاج الأورام ( كيماوي – هرموني ) بالمستشفى والذي يُقدم الخدمة لعدد 585 مريض تحت إشراف نخبة من الإستشاريين في علاج الأورام وأورام الدم والمُجهز بأحدث الأجهزة لتحضير العلاج الكيماوي والهرموني طبقاً لمعايير الجودة العالمية من خلال جهاز التحضير الخاص للعلاج والذي تم تزويد القسم به بقيمة 2.5 مليون جنيه.

شدد المحافظ على مدير المستشفى بضرورة البدء في الأرشفة الالكترونية لملفات المترددين على قسم الأورام لسرعة الوصول لبيانات المرضى وتوفيراً للوقت والجهد وتوفير عناية طبية لهم بصورة مرضيه.

أشاد محافظ الشرقية بالأداء المتميز والجهد المبذول لفريق العمل من الأطباء وطاقم التمريض والفنيين والعاملين بالمستشفي في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفى بصورة متميزة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن مستشفي السعديين المركزي مُقام على مساحة 10433 م ويُقدم جميع الخدمات الطبية في مختلف التخصصات بأقسام ( العيادات الخارجية – الإستقبال والطوارئ – العناية المركزة – الحضانات – مركز علاج الأورام – وحدة الغسيل الكلوي ) وتحتوي المستشفى على 13 صيدلية لتقديم الخدمة للمواطنين سواء العلاج على نفقة الدولة أو المنتفعين من خدمات التامين الصحي أو صيدليات الطوارئ والتي تعمل علي مدار 24 ساعه لخدمة مرضى الإستقبال والطوارئ ، وتم دعم المستشفى بجهاز أشعة مقطعية حديث بقيمة 9 مليون جنيه لتقديم الخدمات التشخيصية بمختلف التخصصات ، وجار دراسة إنشاء وحدتين للقسطرة القلبية والعلاج الإشعاعي لمرضى الأورام السرطانية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.