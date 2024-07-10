بعد اعتزاله الفن.. محطات في مشوار عبدالله مشرف| شاهد

أعلن الفنان عبدالله مشرف، اليوم الأربعاء، اعتزاله الفن بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه سوف يتفرغ لحياته الشخصية وأسرته، وذلك بعد مشوار فني امتد على مدار سنوات طويلة.

بدأ عبدالله مشرف مشواره الفني من خلال المسرح، ثم التحق بفرقة الفنان محمد صبحي، وقدم معه العديد من الأعمال المسرحية ومن أبرزها، “وجهة نظر وتخاريف ولعبة الست”، كما شارك في العديد من الأفلام الناجحة ومنها، “البيضة والحجر وكتيبة الإعدام والكيف”، وتعد شخصية عبدالله في مسلسل “يوميات ونيس” هي الأبرز في مشوار عبدالله مشرف الفني.