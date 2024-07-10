رئيس جامعة طنطا يزور نيافة الأنبا بولا

زار الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم نيافة الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، فى مقر مطرانية طنطا،

شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتقديم الخدمات الداعمة من جامعة طنطا لكافة الانشطة والفاعليات التى تنظمها المطرانية.

وأكد الدكتور محمود ذكى خلال اللقاء على أهمية الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به جامعة طنطا لخدمة المواطنين فى النطاق الحيوي لمحافظة الغربية واقليم الدلتا، مشيرا إلى أن أهمية اعلاء قيم المواطنة والتسامح فى بناء الوعي القومي للانسان المصري.

من جانبه أكد الانبا بولا على الدور الهام الذى تقوم به جامعة طنطا فى كافة الأطر الاستشارية والتنفيذية موجهاً الشكر لرئيس جامعة طنطا على التواصل المستمر والتعاون المشترك مع المطرانية.