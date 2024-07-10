الخارجية الروسية: الغرب يتطلع إلى تقسيم أوكرانيا ويماطل في انضمامها إلى "الناتو"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينظر إلى منطقة غرب أوكرانيا وكأنها جزءًا من ممتلكاته، موضحة أنه لا يزال غير متأكد تمامًا من كيفية تقسيمها.

وأشارت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى تردد "الناتو" الواضح في ضم أوكرانيا إلى الحلف، مُؤكدة أن الغرب يدفع أوكرانيا إلى حافَة الهاوية، "في سبيل استخدامها كقاعدة عسكرية ضد روسيا"، بحسب قولها.

وأضافت أنه لا يمكن لأي حليف داخل الناتو بأن يحصل على هذا الكم الهائل من السلاح والأموال التي حصلت عليها أوكرانيا، مُشيرة إلى أن السبب وراء ذلك يرجع إلى رغبة الغرب في تقسيم أوكرانيا.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن الآن قمة حلف شمال الأطلسي من 9 لـ11 يوليو احتفالًا بمرور 75 عامًا على تأسيس أكبر تحالف عسكري حول العالم.