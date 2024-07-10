رئيس جامعة عين شمس يشهد مناقشة مشروعات تخرج طلاب الدبلوم المهني

شهد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، اسلام ابو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ،غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مناقشة مشروعات تخرج طلاب الدفعة الخامسة من الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء .

حضر حفل التخرج نيڤين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب، رشا اسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ، محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس من كليات الآداب والتربية والعلوم والزراعة والبنات جامعة عين شمس، ورؤساء الشعب العلمية بالهيئة القوميه للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ، وممثلين عن شركات نظم المعلومات الجغرافية.



في كلمته أثنى زين العابدين على التعاون والتكامل بين الهيئة والجامعة لتحقيق أهداف محددة بهذا الشكل الفعال والمؤثر ،مؤكدا على أهمية الدبلومة والتى تحظى بإهتمام من عدة كليات بالجامعة مثل: الزراعة، الحاسبات والمعلومات والهندسة، والتربية والآداب ،

وقال ان الدبلوم المهني يقدم عددا من الحلول لمشكلات مجتمعية غاية في الأهمية والتى تصب في اهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلي ربط استراتيجية البحث العلمي بالجامعة بأهداف مصر الاستراتيجية لعام 2030 ، وأضاف أن الدبلومة تحقق متطلبات سوق العمل وتقدم خريج مهيأ للانضمام إليه.

وأوضح رئيس الجامعة أن هناك أفكار جديدة وخلاقة مستقبلا للتعاون بين الجامعة والهيئة ، من خلال فتح أفاق جديدة لمرحلة الماجستير والدكتوراة منفردة في تخصصها .

وأعرب اسلام ابو المجد رئيس الهيئة عن سعادته بالتعاون مع جامعة عين شمس العريقة مؤكدا أن الدبلومة تنفرد باحتوائها على منهج دراسى علمى شامل الجوانب النظرية ونظم المعلومات الجغرافية بحيث يوفر التدريب المهارات العلمية والتطبيقية لخريجى الجامعات والكليات المختلفة فى موضوعات الدراسة المتعلقة بمجال تلك التقنيات أو الذين مما يعزز فرص العمل المتاحة لهم فى هذا المجال خاصة مع زيادة الطلب على المتخصصين والمهنيين فى جميع أنحاء العالم .

واوضح أن الدبلوما حققت نجاحا كبيرا متمنيا السداد والتوفيق لجميع خريجى الدبلوم الذين حققوا أعلى قدرات للمهارات الفنية وفتحوا فرصا للعمل فى كبرى الشركات بسوق العمل داعيا للمزيد من أوجه التعاون بين الجامعة والهيئة على الصعيد المهني والعلمي.

و أكدت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا أن الدبلوم يعتبر نموذجا للنجاح حيث شهدت اقبالا كبيرا من الطلاب ونجاح الخريجين فى تولى مناصب فى كبرى شركات مجال الاستشعار مما يدل على جدية الدراسة بالدبلومة.

ضمت لجنة تحكيم مناقشة المشروعات كل من أيمن فريد أبو الحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، والأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ، عبد المسيح سمعان عبد المسيح يوسف الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعه عين شمس، عبد العزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ، وذلك بالتنسيق مع رشا حامد بندق منسق الدبلوم من الجامعة ، غادة عطا يوسف منسق الدبلوم من الهيئة .

في الختام تم تكريم أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس لطلاب بالدبلومه ، وأوائل الخريجين ، بالإضافة لعرض مشروعين بحثيين حول رصد الارض لتقيم احتجاز الكربون فى التخفيف من آثار تغير المناخ ، ومشروع انشاء نظام معلوماتى جغرفى للمحاكم المصرية .