كلاكيت تاني مرة.. حسام حبيب يدلي بأقواله في واقعة ضرب شيرين عبد الوهاب

شهد مقر نيابة القاهرة الجديدة، منذ قليل، وصول المطرب حسام حبيب، لسماع أقواله للمرة الثانية، في التهم الموجهة اليه بالاعتداء على شيرين عبد الوهاب بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات.

الجديد بالذكر، أن شيرين عبدالوهاب حضرت ظهر اليوم الأربعاء، إلي مقر النيابة العامة مرتدية زي رياضي، رفقة فريق الدفاع الخاص بها واحد الشهود، وخلال التحقيقات طلبت من النيابة الاستماع لأقوال الشاهد كونه أحد الشهود على كواليس وملابسات الواقعة.



وفي وقت سابق، استمعت النيابة لأقوال أحد شهود الواقعة، والذي أكد عدم قيام حسام حبيب بالتعدي على شيرين عبد الوهاب، مشيرا إلى أن " شيرين" أغلقت الباب على نفسها بينما كان يحاول حسام حبيب أن ينقذ ابنتها منها.



وفي وقت سابق، اصطحبت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، المطرب حسام حبيب لمقر الاستوديو محل واقعة التعدي على شيرين عبد الوهاب بمنطقة القاهرة الجديدة، لمعاينته، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان لتفريغها.

وكانت قد أمرت النيابة، باستدعاء شيرين عبد الوهاب، لسماع أقوالها في المحضر المقدم منها ضد حسام حبيب.

مشاجرة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وقال حسام حبيب أمام جهات التحقيق: «مش عارف ليه أسمي جه في الموضوع ودي خناقة أنا مش طرف فيها"، مشيرًا إلى أن خلافات بين شيرين عبد الوهاب وابنتها، سبب الواقعة بينما هو لم يكن طرفا فيها.

وأضاف : «بنتها حضرت لي طالبة الاستغاثة منها فقولت لها دي مامتك واحضرت الاثنين وتحدثت معهما وطالبت ابنتها بأن تحترم والدتها، وتحدثت مع شيرين وفجأة وجدتها تغلق الباب الزجاج بالمفتاح، فقمت بطرقة أكثر من مرة إلا أنها لم ترد فقمت بكسر الباب، واحضرت ابنتها بعيدًا عنها واتصلت هاتفيا بوالدها وطلبت منه سرعة الحضور حتى يأخذها، مستطردا:" معايا فيديوهات وصور تثبت عدم قيامي بالتعدي على شيرين عبد الوهاب، وأطالب بسماع شهادة الشهود اللي كانوا موجودين معانا".



كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من المطربة شيرين عبد الوهاب، مفاده تعرضها لاعتداء من قبل طليقها حسام حبيب.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض علي حسام حبيب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات