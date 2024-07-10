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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يزور دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام

ويوصي بتلبية احتياجاتهم

محافظ كفرالشيخ يزور
محافظ كفرالشيخ يزور دار الأيتام
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تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، بمدينة كفرالشيخ، بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، للوقوف علي إحتياجاتهم.

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على أوضاع الأطفال داخل الدار، والخدمات المقدمة لهم، وتعرف على احتياجاتهم، حيث استمع لمشرفى دار الأمل وما يقومون به لتلبية إحتياجات الأطفال الأيتام، مؤكدًا على أهمية توفير أفضل رعاية لهم، ودعمهم لتحقيق مستقبل أفضل، وتقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية لهم، مشيدًا بجهود القائمين على رعاية الأطفال والداعمين للأيتام.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.

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محافظ كفرالشيخ يزور دار الأيتام اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ يتفقد دار الأيتام كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ