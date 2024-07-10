الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي: التحالف الوطني قدم خدماته لـ40 مليون مواطن

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يبذل جهودًا مضنية وغير مسبوقة في اتساع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العديد من المواطنين، مؤكدًا أنه استطاع تقديم الخدمات لحوالي 40 مليون مواطن من خلال توفير الاحتياجات الضرورية، والعمل على تذليل الصعاب والتحديات التي تواجهه.

وأضاف "البخشوان"، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النهار”، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي وفر مصادر دخل مستمرة للكثير من الأسر تُحسن معيشتهم، فضلًا عن توفير السبل للخروج من دائرة الفقر، وأصبح شريكًا رئيسيًا للدولة في دعم المواطن المصري والتوسع في المظلة الاجتماعية لكل أسرة مصرية، موضحًا أن التحالف ساهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تكاتف جميع أطرافه والمؤسسات التنموية لتقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر، وتنظيم تبرعات المساهمين ما أحدث تغييرًا حقيقيًا ومستدامًا للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن نشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي لم يقتصر على الداخل المصرية؛ بل انطلق إلى خارج البلاد، وأحدث صدى واسعًا في تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وأرسل مساعدات إغاثية وغذائية وصحية عبر معبر رفح المصرية، مؤكدًا أن إنجازات التحالف نتاج رائع للجهود التعاونية بين مختلف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد أن الإنجازات التي حققها التحالف الوطني على أرض الواقع في جميع محافظات مصر أسهم بما لا يدع مجالًا للشك في تخفيف الأعباء المعيشية والحياتية لحوالي 40 مليون مصري من الفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل.