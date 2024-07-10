نصائح للوقاية من الإصابة بالأمراض النفسية

أصبح انتشار الأمراض النفسية بين الناس مرعب حيث تصيب الكبار والصغار منهم الأطفال، وتصيب الرجال والنساء، فأصبح الإصابة بأي مرض نفسي أكبر من أي مرض عضوي.. حيث تعد ذات خطورة كبيرة على صحة الإنسان الجسدية.. لذلك يجب على كل انسان الحفاظ بقدر الامكان على صحته النفسية ومحاولة الانتباه للأعراض التي قد تظهر كدلالة على قرب الإصابة بأي مرض نفسي ووفقا لموقع healthline تبرز “البوابة نيوز” نصائح الوقاية.

-نصائح للوقاية من الأمراض النفسية:

*الانتباه للأعراض التي تدل على تدهور الصحة النفسية، ومناقشة الطبيب حول الأسباب التي تحفز ظهور هذه الأعراض، واستشارة المختصين عند الشعور بأي تغيرات في الأعراض أو عند الشعور بأعراض جديدة.

*علاج الأمراض النفسية يصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت وتطور الأعراض، ومن الجدير بالذكر أن المريض يمكن أن يستمر بأخذ بعض الأدوية طوال فترة حياته لمنع الانتكاس أو عودة الأعراض من جديد.

*إلهاء النفس والقيام بنشاطات متعددة، مثل تعلم هواية او شيء جديد أو تعلم اللغات الأخرى.

*تجنب إهمال الفحوصات أو زيارات الطبيب، خصوصًا عند الشعور بأعراض غير طبيعية وغريبة.

*تقدير الشخص لذاته، ومعاملة نفسه بأسلوب لطيف واحترام الذات وتجنب انتقادها.

*اتباع روتين يومي صحي مثل تناول الوجبات المتوازنة والمغذية، الإقلاع عن التدخين، شرب الكثير من الماء يوميًا.

*الشعور بالامتنان على نحو مستمر نحو الأشياء الجيدة الموجودة في الحياة.

*ممارسة التمارين الرياضية.

*التمسك بالمشاعر الإيجابية عند الشعور بها.

*الحصول على قسط كافي من النوم يوميًا، فالعديد من الدراسات أثبتت أن قلة النوم لها دور كبير في زيادة فرصة الإصابة بالاكتئاب.

*المحافظة على الروابط العائلية والاجتماعية الصحية.

*البحث عن أهم الأهداف التي تساعد الشخص على الاستمرار بالحياة، مثل مساعدة الشخص للآخرين ليعزز رضا الشخص عن نفسه والشعور بالسعادة عند الاستيقاظ يوميًا في الصباح.

*التطوع لمساعدة الأشخاص الآخرين، لمساعدة الشخص للشعور بالرضا تجاه نفسه.

*التمرين على التعامل مع حالات التوتر، كممارسة التمارين الرياضية، أو الخروج للتنزه في الطبيعة، أو اللعب مع الحيوانات الأليفة، أو كتابة المذكرات.

*المحافظة على مشاعر السعادة قدر الإمكان، إذ أن الكثير من الأبحاث أشارت إلى أن الضحك يمكن أن يعزز من عمل الجهاز المناعي، ويخفف من الألم، ويساعد على استرخاء الجسم.

تجنب تناول المشروبات الكحولية، أو تعاطي المواد المخدرة.

*المحافظة على المشاعر الإيجابية، فمن المهم النظر إلى الحياة وأمورها بنظرة إيجابية لتعزيز الصحة النفسية، ومن الطرق التي تساعد على ذلك خلق التوازن ما بين المشاعر الإيجابية والسلبية، إذ أن الإيجابية لا تعني عدم الشعور بالمشاعر السلبية، كالحزن أو الغضب من شيء ما، ولكن يجب السيطرة على النفس عند الشعور بالمشاعر السلبية، لمنع سيطرة هذه المشاعر السلبية على الشخص وحياته، ويجب الابتعاد عن التفكير في الماضي، أو القلق الزائد حول المستقبل.

*عدم الاهتمام بشكل كبير بالمعلومات السلبية، مثل التوقف عن مشاهدة الأخبار أو قراءتها.

تغيير الأمور الروتينية والمعتادة اليومية، إذ أنه بالرغم من أن الروتين يمكن أن يجعل الشخص أكثر كفاءة، ويعزز الشعور بالأمن والأمان، إلا أن تغيير الروتين يساعد على استعادة النشاط، وتغيير الروتين من خلال البدء بممارسة تمارين رياضة جديدة، أو التخطيط للقيام برحلة ترفيهية، أو تغيير بعض الأثاث في المنزل، أو القيام بتجارب جديدة لم يسبق للشخص ممارستها مثل تجربة بعض الهوايات كالتصوير.

-تأثير الأمراض النفسية على الشخص:

*تؤثر الأمراض النفسية، بشكل كبير على تفكير الشخص، ومشاعره، ومزاجه وحتى سلوكه، ويمكن أن تكون أعراض هذه الأمراض إما عرضية، أو طويلة الأمد ومزمنة، الأمر الذي يؤثر على قدرة الشخص في التواصل مع الآخرين، ممارسة حياته وعمله بشكل طبيعي.

*يمكن أن تتغير الصحة النفسية والعقلية للشخص مع مرور الوقت، ويعتمد التغير في الصحة النفسية على مجموعة من العوامل، إذ أنه عندما تتجاوز الطلبات المفروضة على الشخص موارده وقدراته المتوفرة، يمكن أن تتأثر صحته العقلية بشكل كبير، كما أن العمل لساعات طويلة خلال اليوم، أو الجلوس بقرب شخص مريض للعناية به، أو عند المرور بضائقة مادية، كل هذه الأمور تؤدي إلى مشاكل وضعف في الصحة النفسية والعقلية.

*الضغوط النفسية المستمرة والحزن يسبب الكثير من الأمراض الصحية الخطيرة ويؤثر على أعضاء الجسم.