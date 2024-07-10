الكلية الفنية العسكرية تستقبل نائب رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية

استقبلت الكلية الفنية العسكرية اللواء “تشين جين باو” نائب رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية (NUDT)، والوفد المرافق له.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى فى كافة المجالات الهندسية.



وهدفت الزيارة إلى ترسيخ علاقات التعاون البناء بين الكلية الفنية العسكرية وعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بجمهورية الصين الشعبية فى مجالات نقل وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وذلك انطلاقاً من دور الكلية الفنية العسكرية الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر فى ظل التقدم التكنولوجى المذهل في العالم.