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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأولى على التعليم الزراعي: والدتي وشقيقي سر تفوقي.. وهذا حلمي

أسرة الطالبة هاجر
أسرة الطالبة هاجر
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عبرت الطالبة هاجر خالد إبراهيم الأولى علي مستوي الجمهورية في التعليم الفني الزراعي من مدرسة مسطرد الزراعية المتقدمة، قسم تصنيع غذائي، عن فرحتها بهذا  التفوق الذي يحقق لها حلمها بالالتحاق بكلية الزراعة.

قالت هاجر، إن والدتها كانت هي المثل الأعلى والدافع الحقيقي وراء تفوقها  بجانب شقيقها الأكبر وهو مدرس وكان يساعدها في المذاكرة وخاصة في اللغة العربية.
أوضحت هاجر أنها شعرت بفرحة عارمة عندما علمت بالخبر، وقالت انها رفضت الالتحاق بالثانوي العام واختارت التعليم الفني لأنها كانت تحب المجال الزراعي.

وأضافت أنها تقطن في شبرا الخيمة وكانت تذاكر 8 ساعات يوميا غير الدروس والذهاب للمدرسة ولكن كل تعب وإرهاق العام ذهب مع إعلانها الأولي علي الجمهورية.


وأشارت الأولى على الجمهورية، إلى أنها تحلم بأن تعمل مهندسة جودة، بقسم علوم أغذية، موضحة أن والدتها هي سر تفوقها، كما أن مدرسيها قدموا لها الكثير من المساعدات، خلال أيام الدراسة والمذاكرة.

وعبرت هدي محمود والدة  الأولى على الجمهورية في التعليم الفني الزراعي عن سعادتها مؤكدة أن حصول ابنتها على المركز الأول على الجمهورية أزال كل حزن أو تعب أو شقي متمنية لها الخير.

أسرة الطالبة هاجر

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